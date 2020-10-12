В Минске силовики применили слезоточивый газ на протесте пенсионеров

В Минске состоялся второй "Марш пенсионеров", силовики применили слезоточивый газ и петарды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Первый такой марш прошел 5 октября. Сегодня пенсионеры в 15.00 снова собрались на площади Независимости возле Красного костела, а затем двинулись по проспекту.

Скандируя "Это наш город", " Уходи!", "Верим, можем, победим", " Лукашенко в автозак!", "Сам ты крыса!", "Спортсмены молодцы!" и другие лозунги, они двинулись по главному проспекту столицы. Водители приветствовали их сигналами.

Протестующие дошли до площади Якуба Коласа - конечной точки марша. У памятника Коласу участники марша оставили цветы и плакаты.

Станцию метро "Площадь Якуба Коласа" закрыли. Проспект перекрыли, люди не знали, как добраться домой. Участники акции двинулись дальше по проспекту.

Вскоре к участникам марша подъехали силовики на автобусах. Пенсионеры набросились на них с криками "Фашисты!". По данным Tut.by возле университета на проспекте Независимости начались задержания студентов, которые вышли поддержать пенсионеров.

Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ. К месту происшествия уехала машина скорой помощи.

Как сообщалось, МВД Беларуси предупредило о возможности использования боевого оружия и спецсредств во время массовых протестов.