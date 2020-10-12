В Росії обстріляли автобус: щонайменше троє убитих

У Нижньогородській області Росії обстріляли рейсовий автобус, троє убитих і троє ранних.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Слідком Росії підтвердило загибель трьох чоловіків під час обстрілу автобуса. Поранено трьох жінок, вони в лікарні. Правоохоронці завели справу за фактом вбивства.

"Медуза" з посиланням на соцмережі повідомляє, що ймовірному нападнику 18 років, після стрілянини він втік в ліс. З собою у нього було дві рушниці.

Очевидці розповіли місцевому виданню nn.ru, що нападник стріляв "по членах своєї сім'ї, а також по рейсовому автобусу № 107". Серед поранених нібито бабуся ймовірного нападника.