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В Росії обстріляли автобус: щонайменше троє убитих

Понеділок, 12 жовтня 2020, 19:16
В Росії обстріляли автобус: щонайменше троє убитих

У Нижньогородській області Росії обстріляли рейсовий автобус, троє убитих і троє поранених.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Слідком Росії підтвердило загибель трьох чоловіків під час обстрілу автобуса. Поранено трьох жінок, вони в лікарні. Правоохоронці завели справу за фактом вбивства.

"Медуза" з посиланням на соцмережі повідомляє, що ймовірному нападнику 18 років, після стрілянини він втік в ліс. З собою у нього було дві рушниці.

Очевидці розповіли місцевому виданню nn.ru, що нападник стріляв "по членах своєї сім'ї, а також по рейсовому автобусу № 107". Серед поранених нібито бабуся ймовірного нападника.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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