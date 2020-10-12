В России обстреляли автобус: минимум трое убитых

В Нижегородской области России обстреляли рейсовый автобус, трое убитых и трое ранных.

Источник: "Медуза"

Детали: Следком России подтвердил гибель трех мужчин при обстреле автобуса. Ранены три женщины, они в больнице. СК завел дело по факту убийства.

"Медуза" со ссылкой на соцсети сообщает, что предполагаемому нападавшему 18 лет, после стрельбы он убежал в лес. С собой у него два ружья.

Очевидцы рассказали местному изданию nn.ru сообщили, что нападавший стрелял "по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу № 107". Среди раненых якобы бабушка предполагаемого нападавшего.