В России обстреляли автобус: минимум трое убитых
Понедельник, 12 октября 2020, 19:16
В Нижегородской области России обстреляли рейсовый автобус, трое убитых и трое раненых.
Источник: "Медуза"
Детали: Следком России подтвердил гибель трех мужчин при обстреле автобуса. Ранены три женщины, они в больнице. СК завел дело по факту убийства.
"Медуза" со ссылкой на соцсети сообщает, что предполагаемому нападавшему 18 лет, после стрельбы он убежал в лес. С собой у него два ружья.
Очевидцы рассказали местному изданию nn.ru, что нападавший стрелял "по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу № 107". Среди раненых якобы бабушка предполагаемого нападавшего.