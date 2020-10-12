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В России обстреляли автобус: минимум трое убитых

Понедельник, 12 октября 2020, 19:16
В России обстреляли автобус: минимум трое убитых

В Нижегородской области России обстреляли рейсовый автобус, трое убитых и трое раненых.

Источник: "Медуза"

Детали: Следком России подтвердил гибель трех мужчин при обстреле автобуса. Ранены три женщины, они в больнице. СК завел дело по факту убийства.

"Медуза" со ссылкой на соцсети сообщает, что предполагаемому нападавшему 18 лет, после стрельбы он убежал в лес. С собой у него два ружья.

Очевидцы рассказали местному изданию nn.ru, что нападавший стрелял "по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу № 107". Среди раненых якобы бабушка предполагаемого нападавшего.

Темы: Росcия
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