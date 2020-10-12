Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії до лику святих можуть вперше зарахувати міленіала

Понеділок, 12 жовтня 2020, 19:48

Італійський підліток, який використовував інтернет для поширення своєї віри, наблизився до того, щоб стати першим святим міленіалом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Карло Акутіса, який помер від лейкемії в 2006 році у віці 15 років, вже охрестили "святим покровителем інтернету".

У суботу він був зарахований до лику блаженних на церемонії в місті Ассізі і наблизився ще на один крок до святості.

Підліток фіксував ймовірні чудеса в інтернеті і допомагав створювати сайти для католицьких організацій.

Після того як Ватикан постановив, що Акутіс чудесним чином врятував життя іншому хлопчикові розпочався процесс зарахування його до лику святих.

Вважається, що він став наймолодшою сучасною людиною, зарахованою до лику блаженних - остання стадія перед святістю.

Для канонізації, тобто зарахування до лику святих, необхідно підтвердження другого дива за участі кандидата у святі.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: