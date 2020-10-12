Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Италии к лику святых могут впервые зачислить миллениала

Понедельник, 12 октября 2020, 19:48

Итальянский подросток, который использовал интернет для распространения своей веры, приблизился к тому, чтобы стать первым святым миллениалом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Карло Акутиса, умершего от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, уже окрестили "святым покровителем интернета".

В субботу он был причислен к лику блаженных на церемонии в городе Ассизи и приблизился еще на один шаг к святости.

Подросток фиксировал вероятные чудеса в интернете и помогал создавать сайты для католических организаций.

После того как Ватикан постановил, что Акутис чудесным образом спас жизнь другому мальчику начался процесс причисления его к лику святых.

Считается, что он стал самым молодым современным человеком, причисленным к лику блаженных - последняя стадия перед святостью.

Для канонизации, то есть причисления к лику святых, необходимо подтверждение второго чуда с участием кандидата в святые.



powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСиловики Беларуси заявили, что будут стрелять боевыми в протестующих

ЕС согласился наложить санкции лично на Лукашенко

Зеленский ответил, хочет ли победы Байдена над Трампом

Порошенко выписали из больницы

Зеленский: Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек

Зеленский дал Венедиктовой время до нового года

Все новости...
Последние новости
21:01
В сентябре количество банков и небанковских учреждений сократилось – НБУ
20:50
В Британии почти 14 тыс. заражений за сутки, страна введет трехуровневую систему ограничений
20:33
Официальный курс на 13 октября: гривня немного ослабла
20:12
Судья Вовк из Печерского суда приказал снять подозрение с судьи Вовка с ОАСК
19:48
В Италии к лику святых могут впервые зачислить миллениала
19:30
Объекты НАН превращены на свалку, а руководство думает на чем заработать – госаудит
19:16
В России обстреляли автобус: минимум трое убитых
18:59
инфографикаЗа 9 месяцев "Укроборонпром" изготовил продукции на 21 миллиард
18:52
В Минске силовики применили слезоточивый газ на протесте пенсионеров
18:51
Харьковское метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет
Все новости...