Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии к лику святых могут впервые зачислить миллениала

Понедельник, 12 октября 2020, 19:48

Итальянский подросток, который использовал интернет для распространения своей веры, приблизился к тому, чтобы стать первым святым миллениалом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Карло Акутиса, умершего от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, уже окрестили "святым покровителем интернета".

В субботу он был причислен к лику блаженных на церемонии в городе Ассизи и приблизился еще на один шаг к святости.

Подросток фиксировал вероятные чудеса в интернете и помогал создавать сайты для католических организаций.

После того как Ватикан постановил, что Акутис чудесным образом спас жизнь другому мальчику начался процесс причисления его к лику святых.

Считается, что он стал самым молодым современным человеком, причисленным к лику блаженных - последняя стадия перед святостью.

Для канонизации, то есть причисления к лику святых, необходимо подтверждение второго чуда с участием кандидата в святые.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: