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Фронтовик ООС підпалив себе на Майдані: він у комі

Понеділок, 12 жовтня 2020, 21:55
фото - "Відсіч"

В ніч на 11 жовтня на Майдані Незалежності чоловік облив себе горючою сумішшю і підпалив.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила речниця Нацполіції Оксана Блищик.

За її словами, чоловік отримав 90% опіків тіла, він у лікарні в тяжкому стані, мотиви його вчинку невідомі.

Про інцидент стало відомо з соцмереж. Повідомлялося, що самопідпал чоловік скоїв близько 3.30.

Водночас громадська організація "Відсіч" назвала ім’я чоловіка - 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко. Вони також посилаються на Facebook-акаунт із таким прізвищем, де є лише кілька постів. Усі вони так чи інакше містять емоційну негативну критику на адресу президента Зеленського.

Донька потерпілого Юлія Микитенко повідомила "Суспільному", що наразі її батько знаходиться в комі та зазначила, що його  мотиви – політичні. 

"Мотиви суто політичні. Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані", - цитує видання Юлію Микитенко.

За даними з відкритих джерел, Микола Микитенко був активним учасником Самооборони Майдану, а в березні 2014 записався до Нацгвардії. У 2014 році брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. 

Теми: Київнадзвичайна подія


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