Фронтовик ООС поджег себя на Майдане: он в коме

В ночь на 11 октября на Майдане Независимости мужчина облил себя горючей смесью и поджег.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

По ее словам, мужчина получил 90% ожогов тела, он в больнице в тяжелом состоянии, мотивы его поступка неизвестны.

Об инциденте стало известно из соцсетей. Сообщалось, что самоподжог человек совершил около 3.30.

В то же время общественная организация "Відсіч" назвала имя мужчины - 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко. Они также ссылаются на Facebook-аккаунт с такой фамилией, где есть только несколько постов. Все они так или иначе содержат эмоциональную негативную критику в адрес президента Зеленского.

Дочь пострадавшего Юлия Микитенко сообщила "Суспільному", что ее отец находится в коме, и отметила, что мотивы - политические.

"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", - цитирует издание Юлию Микитенко.

По данным из открытых источников, Николай Микитенко был активным участником Самообороны Майдана, а в марте 2014 года записался в Нацгвардию. В 2014 году участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности.