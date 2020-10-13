Окупанти залишили трьох кримських татар під вартою до середини січня
Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону продовжив утримання під вартою кримським татарам Різі й Енверу Омеровим та Айдеру Джеппарову до 15 січня 2021 року.
Джерело: "Кримська солідарність"
Деталі: Прокурор Євген Колпіков, незважаючи на позитивні характеристики, наявність у фігурантів справи постійної роботи, місця проживання й малолітніх дітей, 12 жовтня попросив продовжити утримання в СІЗО на три місяці, до січня 2021 року. Він мотивував це старими підставами: можливістю сховатися від суду і пошкодити доказам.
Сторона захисту просила обрати запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням свободи. Адвокати пояснили, що їхні підзахисні не хочуть ховатися від суду, а навпаки планують довести свою повну невинність.
Крім того, Енвер Омеров хворий, йому необхідне оперативне хірургічне втручання, а перебування у СІЗО лише погіршує його стан.
Суд задовольнив клопотання прокурора в повному обсязі.
При цьому головуючий Роман Сапрунов зазначив, що ніхто до січня процес затягувати не збирається.
Передісторія:
- Кримським татарам закидають організацію та участь у діяльності політичної ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України й більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.
- 18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів Білогірської групи.
- Правозахисний центр "Меморіал" визнав фігурантів Білогірської групи "справи Хізб ут-Тахрір" політичними в'язнями і вимагає негайно звільнити їх.