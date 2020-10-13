Оккупанты оставили троих крымских татар под стражей до середины января

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону продлил содержание под стражей крымским татарам Ризе и Энверу Омеровым и Айдеру Джеппарову до 15 января 2021 года.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Прокурор Евгений Колпиков, несмотря на положительные характеристики, наличие у фигурантов дела постоянной работы, места жительства и малолетних детей, 12 октября попросил продлить содержание в СИЗО на три месяца, до января 2021 года. Он мотивировал это прежними основаниями: возможностью скрыться от суда и повредить доказательствам.

Сторона защиты просила избрать меру, не связанную с лишением свободы.Адвокаты пояснили, что их подзащитные не хотят скрываться от суда, а наоборот планируют доказать свою полную невиновность.

Кроме того, Энвер Омеров болен, ему необходимо оперативное хирургическое вмешательство, а нахождение в СИЗО лишь усугубляет его состояние.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора в полном объеме.

При этом председательствующий Роман Сапрунов отметил, что никто до января процесс затягивать не собирается.

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