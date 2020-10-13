Оккупанты оставили троих крымских татар под стражей до середины января
Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону продлил содержание под стражей крымским татарам Ризе и Энверу Омеровым и Айдеру Джеппарову до 15 января 2021 года.
Источник: "Крымская солидарность"
Детали: Прокурор Евгений Колпиков, несмотря на положительные характеристики, наличие у фигурантов дела постоянной работы, места жительства и малолетних детей, 12 октября попросил продлить содержание в СИЗО на три месяца, до января 2021 года. Он мотивировал это прежними основаниями: возможностью скрыться от суда и повредить доказательствам.
Сторона защиты просила избрать меру, не связанную с лишением свободы.Адвокаты пояснили, что их подзащитные не хотят скрываться от суда, а наоборот планируют доказать свою полную невиновность.
Кроме того, Энвер Омеров болен, ему необходимо оперативное хирургическое вмешательство, а нахождение в СИЗО лишь усугубляет его состояние.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора в полном объеме.
При этом председательствующий Роман Сапрунов отметил, что никто до января процесс затягивать не собирается.
Предыстория:
- Крымским татарам вменяют организацию и участие в деятельности политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства стран организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.
- 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов Белогорской группы.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов Белогорской группы "дела Хизб ут-Тахрир" политическими заключёнными и потребовал их немедленного освобождения.