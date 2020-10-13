COVID приносить все більше втрат: за добу в Україні – 107 смертей

За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області зафіксовано 439 нових випадків і 5 летальних.

У Києві – 397 нових випадків, 10 летальних. До того ж, у Київській області 216 осіб захворіли, 7 хворих померли.

У Львівській області – 341 новий випадок, 8 летальних.

У Дніпропетровській області – 305 нових випадків, 10 летальних.

У Полтавській області – 285 нових випадків, 6 летальних.

В Одеській області – 277 нових випадків, 10 летальних.

У Донецькій області – 262 випадки, без втрат.

У Тернопільській області – 258 нових випадків, 3 летальних.

У Хмельницькій області – 219 нових випадків, 8 осіб померли.

У Сумській області – 205 нових випадків, 6 летальних.

В Івано-Франківській області – 201 новий випадок, 4 летальних.

Статистика COVID по Україні за 12 жовтня 2020 року СОТА, моніторинг РНБОУ

Зараз в Україні хворіють на коронавірусну хворобу 148 903 осіб.

Із тих 270 587 осіб, у яких виявили коронавірус, 5 122 пацієнти померли, а 116 562 особи одужали.

За весь час пандемії, з початку березня, на COVID-19 захворіли 16 879 дітей і 18 156 медпрацівників. За останню добу коронавірус виявили у 267 дітей і 234 медичних працівників.

За минулу добу в Україні провели 51 205 тестувань, із яких 28 353 методом ПЛР та 22 852 методом ІФА.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка