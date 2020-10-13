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COVID приносит все больше потерь: за сутки в Украине - 107 смертей

Вторник, 13 октября 2020, 08:49

За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: В Харьковской области зафиксировано 439 новых случаев и 5 летальных.

В Киеве – 397 новых случаев, 10 летальных. К тому же, в Киевской области 216 человек заболели, 7 больных умерли.

Во Львовской области – 341 новый случай, 8 летальных.

В Днепропетровской области – 305 новых случаев, 10 летальных.

В Полтавской области – 285 новых случаев, 6 летальных.

В Одесской области – 277 новых случаев, 10 летальных.

В Донецкой области – 262 случая, без потерь.

В Тернопольской области – 258 новых случаев, 3 летальных.

В Хмельницкой области – 219 новых случаев, 8 человек умерли.

В Сумской области – 205 новых случаев, 6 летальных.

В Ивано-Франковской области – 201 новый случай, 4 летальных.

Статистика COVID по Украине за 12 октября 2020 года
Статистика COVID по Украине за 12 октября 2020 года
СОТА, мониторинг СНБОУ

Сейчас в Украине болеют коронавирусной болезнью 148 903 человек.

Из тех 270 587 человек, у которых обнаружили коронавирус, 5 122 пациента умерли, а 116 562 человека выздоровели.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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