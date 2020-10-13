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Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС

Вівторок, 13 жовтня 2020, 10:29

Українська влада приєднається до першої хвилі санкції ЄС стосовно представників режиму Лукашенка, але рішення стосовно санкцій проти нього особисто ще не ухвалене.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на брифінгу у Києві.

"Що стосується санкцій, які вже запроваджені (на рівні Євросоюзу), то ми приєднаємося до них", - заявив міністр.

Кулеба не підтвердив, але й не став виключати наміри України піддати санкціям особисто самопроголошеного президента Александра Лукашенка. "Що стосується будь-яких нових санкцій – то ми діємо за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку Євросоюз ухвалює санкції, і далі будемо розглядати можливість приєднатися до них"

Як відомо, у понеділок Рада ЄС ухвалила принципове рішення про те, що санкції будуть запроваджені також особисто проти самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Детальніше про розвиток подій у Білорусі читайте в статті "Спецоперація у СІЗО: навіщо Лукашенко почав переговори з ув'язненою опозицією"

Теми: БілорусьЄСсанкціїЛукашенко


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