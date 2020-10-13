Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС

Вівторок, 13 жовтня 2020, 10:29
Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС

Українська влада приєднається до першої хвилі санкції ЄС стосовно представників режиму Лукашенка, але рішення стосовно санкцій проти нього особисто ще не ухвалене.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на брифінгу у Києві.

"Що стосується санкцій, які вже запроваджені (на рівні Євросоюзу), то ми приєднаємося до них", - заявив міністр.

Кулеба не підтвердив, але й не став виключати наміри України піддати санкціям особисто самопроголошеного президента Александра Лукашенка. "Що стосується будь-яких нових санкцій – то ми діємо за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку Євросоюз ухвалює санкції, і далі будемо розглядати можливість приєднатися до них"

Як відомо, у понеділок Рада ЄС ухвалила принципове рішення про те, що санкції будуть запроваджені також особисто проти самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Детальніше про розвиток подій у Білорусі читайте в статті "Спецоперація у СІЗО: навіщо Лукашенко почав переговори з ув'язненою опозицією"

Теми: БілорусьЄСсанкціїЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: