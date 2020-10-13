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Украина рассмотрит возможность санкций против Лукашенко после завершения процедуры в ЕС

Вторник, 13 октября 2020, 10:29

Украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко, но решение по санкциям против него лично еще не принято.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос "Европейской правды" на брифинге в Киеве.

"Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним", - заявил министр.

Кулеба не подтвердил, но и не стал исключать намерения Украины подвергнуть санкциям лично самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. "Что касается любых новых санкций - то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним".

Как известно, в понедельник Совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Подробнее о развитии событий в Беларуси читайте в статье "Спецоперация в СИЗО: зачем Лукашенко начал переговоры с арестованной оппозицией"

Темы: БеларусьЕСсанкцииЛукашенко


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