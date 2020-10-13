Жорсткий карантин у Чехії: школи і ресторани закривають, зібрання не більше 6 осіб

Чеський уряд запровадив нові обмежувальні заходи, щоб спробувати приборкати другу хвилю коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рішення було прийнято після того, як щоденний рівень зараження став одним з найвищих у світі. Нові заходи набудуть чинності в середу.

Передбачається закриття всіх шкіл, крім дитячих садів, припинення роботи всіх ресторанів, барів і клубів до початку листопада.

Також вводиться обмеження громадських зібрань до шести осіб і заборона публічного вживання алкоголю.

"Якщо середній щотижневий рівень поширення скоротиться до 0,8 (тобто один інфікований заражає менше однієї людини), прийняті сьогодні заходи будуть пом'якшені", - сказав прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Так зване R-число, яке оцінює здатність хвороби поширюватися, в даний час в Чехії становить близько 1,4.

Нагадаємо, 9 жовтня у Чехії було зафіксовано 8618 нових випадків – при цьому населення Чехії складає 10,7 млн осіб.