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Жесткий карантин в Чехии: школы и рестораны закрывают, собрания не более 6 человек

Вторник, 13 октября 2020, 11:08
Фото с Twitter ЕП

Чешское правительство ввело новые ограничительные меры, чтобы попытаться обуздать вторую волну коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Решение было принято после того, как ежедневный уровень заражения стал одним из самых высоких в мире. Новые меры вступят в силу в среду.

Предусматривается закрытие всех школ, кроме детских садов, прекращение работы всех ресторанов, баров и клубов до начала ноября.

Также вводится ограничение общественных собраний до шести человек и запрет публичного употребления алкоголя.

"Если средний еженедельный уровень распространения сократится до 0,8 (то есть один инфицированный заражает меньше одного человека), принятые сегодня меры будут смягчены", - сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

Так называемое R-число, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.

Темы: Чехиякоронавирускарантин


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