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Коронавірус у Києві: за добу виявили ще майже 400 нових хворих

Вівторок, 13 жовтня 2020, 12:07

Минулої доби на коронавірус у столиці захворіли ще 397 людей, десятеро хворих померли, одужали 168 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу –  397 людей. 10 випадків – летальних.  Всього від коронавірусу в нашому місті померли 497 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 090". 

Деталі: Серед тих, хто захворіли минулої доби: 214 жінок віком від 20 до 88 років. Та 17 дівчаток від двох місяців до 17 років. 157 чоловіків віком від 18 до 84 років. Та 9 хлопчиків від семи років до 16.

Захворіли також 23 медика.

До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 86. У Деснянському – 81 та в Дніпровському районі – 57 випадків. 

 

Всього коронавірус подолав 9 961 мешканець Києва.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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