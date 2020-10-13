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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили еще почти 400 новых больных

Вторник, 13 октября 2020, 12:07

За прошедшие сутки коронавирусом в столице заболели еще 397 человек, десять больных умерли, выздоровели 168 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 397 человек. 10 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 497 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 090".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет. И 17 девочек от двух месяцев до 17 лет. 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет и 9 мальчиков от семи лет до 16.

Заболели также 23 медика.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 86. В Деснянском - 81, в Днепровском районе - 57 случаев.

 

Всего коронавирус преодолел 9961 житель Киева.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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