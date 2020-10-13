Притула: "Голос" веде переговори про об'єднання з 7 партіями

Партія "Голос" веде переговори про об'єднання з представниками 7 українських політичних партій право-центристського спрямування.

Джерело: кандидат в мери Києва, заступник голови партії Сергій Притула в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Давайте я не буду спойлерити, але переговори ведуться зараз з сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з ким-то поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно".

Деталі: Раніше Притула згадував, що в списках партії "Голос" до Київради йдуть люди, які раніше представляли правоцентристські політсили ДемАльянс, "Сила людей", "Самопоміч" і "Рішучі громадяни". За словами кандидата, після закінчення об'єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проекту отримає і партія "Європейська солідарність".

Пряма мова: "Так, звичайно, коли ми закінчимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже "Ні" - буде дурна ситуація, адже в такому випадку він буде розпорошувати голоси патріотів".