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Притула: "Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями

Вторник, 13 октября 2020, 12:18
Притула: Голос ведёт переговоры об объединении с 7 партиями

Партия "Голос" ведёт переговоры об объединении с представителями 7 украинских политических партий право-центристского толка.

Источник: кандидат в мэры Киева, заместитель председателя партии Сергей Притула в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Пряма мова: "Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно".

Детали: Ранее Притула упоминал, что в списках партии "Голос" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы ДемАльянс, "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане". По словам кандидата, после окончания объединительных процессов, предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".

Прямая речь: "Да, конечно, когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет" - будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов".

Темы: Голосвиборы
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