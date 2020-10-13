Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Притула: "Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями

Вторник, 13 октября 2020, 12:18

Партия "Голос" ведёт переговоры об объединении с представителями 7 украинских политических партий право-центристского толка.

Источник: кандидат в мэры Киева, заместитель председателя партии Сергей Притула в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Пряма мова: "Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно".

Детали: Ранее Притула упоминал, что в списках партии "Голос" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы ДемАльянс, "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане". По словам кандидата, после окончания объединительных процессов, предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".

Прямая речь: "Да, конечно, когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет" - будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов".

Темы: Голосвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября

COVID приносит все больше потерь: за сутки в Украине – 107 смертей

МОЗ снова изменит критерии "красной зоны" и перепрофилирует ведомственные больницы из-за COVID

Новости 12 октября: заявления Зеленского, боевое оружие на протестах в Беларуси

Судья Вовк из Печерского суда приказал снять подозрение с судьи Вовка с ОАСК

видеоСиловики Беларуси заявили, что будут стрелять боевыми в протестующих

Все новости...
Голос
ЦИК признала "киборга" Шараскина нардепом от "Голоса"
В Раду от "Голоса" зайдет "киборг" Шараскин, Свидерская передумала
Между "слугами" и "гетьманами". Какие идеологии исповедуют украинские партии
Последние новости
12:28
Как работают налоговые льготы и скидки, и как их получить
12:18
Притула: "Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями
12:14
СМИ: Зеленский в Лондоне получил сигнал от главы разведки на счет своего окружения
12:09
"Всенародный опрос" от Зеленского будет добровольным и в отдельные урны – Лещенко
12:07
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили еще почти 400 новых больных
12:06
Зеленский назначил Горобца из СБУ госуполномоченным АМКУ
11:52
С начала карантина статус безработного получили более полумиллиона человек – Центр занятости
11:47
Известны даты регистрации и проведения пробного ВНО-2021
11:25
Курс валют на 13 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:24
"В изоляторе спокойнее": Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ
Все новости...