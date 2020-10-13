В Україну йде відчутне похолодання

У наступні 3 доби погода в Україні почне змінюватися, і в кінці тижня прийде відчутне похолодання.

Джерело: Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За прогнозом Діденко, на Покрови та на День захисника України, 14 жовтня, погода ще побуде теплою. Найвища температура повітря очікується у східних областях та на Півдні, +19+24 градуси.

Найпрохолодніше буде в західній частині, +9+14 градусів, а в Карпатах подекуди близько нуля і нижче. У центральних областях від +15 градусів на Вінниччині до +23 градусів у Дніпрі та районах. У північній частині України 14-го жовтня очікується від +15 градусів на Житомирщині до +20 градусів на Сумщині.

Вітер південно-західного напрямку, 5-12 м/с.

Дощі можливі на крайньому заході України, а в Карпатах навіть є ймовірність снігу (на карті рожева плямочка). У більшості областей у середу втримається переважно суха погода, хіба що тумани зволожуватимуть повітря.

У Києві свято буде хоча й свіжішим, ніж сьогодні, проте все одно теплим, вдень до +17 градусів. Дощів не передбачається.

Діденко попереджає, що "відчутне похолодання" прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5+12 градусів впродовж 16-18 жовтня, вночі подекуди ймовірні заморозки. Проте на півдні та сході ще втримається значно тепліша погода.

За даними Укргідрометцентру, погода почне змінюватися у наступні 3 доби. Найближчої ночі у західній частині та на Одещині дощі, подекуди з грозами та поривами вітру 15-20 м/с, місцями значні дощі, в горах з мокрим снігом; 14 жовтня вдень лише в Карпатському регіоні дощі, 15 жовтня в Україні переважно без опадів, 16 жовтня у більшості областей, крім південних, невеликі дощі.

Температура у західній частині, у четвер і п'ятницю також у північних областях вночі +4+10 градусів, вдень +10+16 градусів, на решті території вночі +8+14 градусів, вдень +17+23 градусів; на високогір'ї Карпат вночі і вдень 0+6 градусів.