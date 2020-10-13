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В Украину идет ощутимое похолодание

Вторник, 13 октября 2020, 12:26
В Украину идет ощутимое похолодание

В последующие 3 суток погода в Украине начнет меняться, и в конце недели придет ощутимое похолодание.

Источник: Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По прогнозу Диденко, на Покрова и в День защитника Украины, 14 октября, погода еще побудет теплой. Самая высокая температура воздуха ожидается в восточных областях и на юге, + 19 + 24 градуса.

Прохладнее всего будет в западной части, + 9 + 14 градусов, а в Карпатах местами около нуля и ниже. В центральных областях - от +15 градусов в Винницкой области до +23 градусов в Днепре и районах. В северной части Украины 14 октября ожидается от +15 градусов на Житомирщине до +20 градусов на Сумщине.

Ветер юго-западного направления, 5-12 м/с.

Дожди возможны на крайнем западе Украины, а в Карпатах даже есть вероятность снега (на карте розовое пятнышко). В большинстве областей в среду удержится преимущественно сухая погода, разве что туманы будут увлажнять воздух.

В Киеве праздник будет хотя и свежее, чем во вторник, но все равно теплым, днем ​​до +17 градусов. Дождей не предвидится.

Диденко предупреждает, что "ощутимое похолодание" придет в конце недели, дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до + 5 + 12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами возможны заморозки. Однако на юге и востоке еще удержится значительно более теплая погода.

По данным Укргидрометцентра, погода начнет меняться в последующие 3 суток. Ближайшей ночью в западной части и в Одесской области дожди, местами с грозами и порывами ветра 15-20 м/с, местами значительные дожди, в горах с мокрым снегом; 14 октября днем ​​лишь в Карпатском регионе дожди, 15 октября в Украине преимущественно без осадков, 16 октября в большинстве областей, кроме южных, небольшие дожди.

Температура в западной части, в четверг и пятницу также в северных областях ночью + 4 + 10 градусов, днем ​​+ 10 + 16, на остальной территории ночью + 8 + 14 градусов, днем ​​+ 17 + 23; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​0 + 6 градусов.

 

Украинская правда
Темы: погода
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