ЄС визначив три критерії для закриття внутрішніх кордонів через пандемію

Рада ЄС у вівторок затвердила рекомендації про скоординований підхід до обмеження вільного пересування через коронавірус, які передбачають розподіл регіонів на зелену, помаранчеву, червону та сіру зони відповідно до епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Ради Євросоюзу.

Рекомендації спрямовані на те, щоб уникнути порушень функціонування Шенгену та зробити перетин кордону більш зрозумілим для громадян.

трьома критеріями: Щотижня держави-члени повинні надавати Європейському центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) дані за наступними

- кількість нових зареєстрованих випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів;

- кількість тестів на 100 тисяч населення, проведених за останній тиждень;

- відсоток позитивних тестів, проведених за останній тиждень.

На основі цих даних ECDC щотижнево публікуватиме карту країн-членів ЄС з розбивкою по регіонах, аби допомогти державам-членам приймати рішення щодо обмежень. Регіони будуть поділені на 4 зони:

- зелену, якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%;

- помаранчеву, якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 50, але відсоток позитивних результатів тестів складає 4% або вище, або, якщо показник нових випадків за 14 днів становить від 25 до 150, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%;

- червону, якщо показник нових випадків за 14 днів становить 50 або вище, а рівень позитивності тестування складає 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів перевищує 150.

- сіру, якщо інформації недостатньо або показник тестування нижчий за 300.

Держави-члени не повинні обмежувати вільне пересування осіб, які подорожують в зелені зони або з них.

При розгляді питання про застосування обмежень країнам слід враховувати відмінності в епідеміологічній ситуації між помаранчевими і червоними зонами і діяти пропорційно. Також їм слід враховувати епідеміологічну ситуацію на своїй території.

Держави чдени в принципі не повинні відмовляти у в'їзді особам, які подорожують з інших держав-членів. Ті держави-члени, які вважають за необхідне ввести обмеження, можуть зажадати від осіб, що виїжджають з незелених зон, вирушити на карантин, здати тест по приїзді або перед поїздкою.

Держави-члени, які мають намір застосувати обмеження, повинні спочатку проінформувати іншу державу-члена, якої торкнуться обмеження, а також інші країни ЄС і Єврокомісію. За можливості інформація повинна бути надана за 48 годин до початку дії обмежень.

Держави-члени також повинні надавати громадськості чітку, повну і своєчасну інформацію про будь-які обмеження та вимоги. Ця інформація повинна бути опублікована за 24 години до набуття чинності заходів.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом.