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ЕС определил три критерия для закрытия внутренних границ из-за пандемии

Вторник, 13 октября 2020, 13:04

Совет ЕС во вторник утвердил рекомендации о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения из-за коронавируса, которые предусматривают распределение регионов на зеленую, оранжевую, красную и серую зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета Евросоюза.

Рекомендации направлены на то, чтобы избежать нарушений функционирования Шенгена и сделать пересечение границы более понятным для граждан.

Еженедельно государства-члены должны предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данные по следующим трем критериям:

- количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней

- количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю;

- процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.

На основе этих данных ECDC еженедельно будет публиковать карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам, чтобы помочь государствам-членам принимать решения об ограничениях. Регионы будут разделены на 4 зоны:

- зеленую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

- оранжевую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

- красную, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.

- серую, если информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них.

При рассмотрении вопроса о применении ограничений странам следует учитывать различия в эпидемиологической ситуации между оранжевыми и красными зонами и действовать пропорционально. Также им следует учитывать эпидемиологическую ситуацию на своей территории.

Государства чдены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующих из других государств-членов. Те государства-члены, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, выезжающих с незеленых зон, отправиться на карантин, сдать тест по приезде или перед поездкой.

Государства-члены, которые намерены применить ограничения, должны сначала проинформировать другое государство-член, которого коснутся ограничения, а также другие страны ЕС и Еврокомиссию. По возможности информация должна быть предоставлена ​​за 48 часов до начала действия ограничений.

Государства-члены также должны предоставлять общественности четкую, полную и своевременную информацию о каких-либо ограничениях и требованиях. Эта информация должна быть опубликована за 24 часа до вступления в силу мер.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом.

Темы: ЕСграницакоронавирусэпидемия


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