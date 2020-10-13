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Кіпр скасовує програму громадянства в обмін на інвестиції

Вівторок, 13 жовтня 2020, 14:32
Кіпр скасовує програму громадянства в обмін на інвестиції
Фото з Twitter ЄП

Кіпр оголосив про припинення своєї програми громадянства в обмін на інвестиції після звинувачень у зловживанні системою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Призупинення програми в її нинішньому вигляді набуде чинності з 1 листопада.

При мінімальних інвестиціях у розмірі 2 мільйонів євро кіпрська схема надає паспорти, що гарантують безвізовий в'їзд до Європейського союзу, до якого острівна держава приєдналася в 2004 році.

Ця схема, яку критикують як непрозору і супроводжувану ризиком відмивання грошей, користується популярністю у росіян, українців, а останнім часом - у китайців і камбоджійців.

Оголошення про припинення програми відбулося після того, як телеканал "Аль-Джазіра" випустив в ефір документальний фільм про неї.

Журналісти, що видавали себе за посередників для уявного китайського інвестора з обвинувальним вироком, таємно знімали високопоставленого кіпрського державного чиновника, депутата і адвоката, які нібито пропонували допомогти процесу.

За законом судимість повинна дискваліфікувати потенційного інвестора.

Люди, зняті в документальному фільмі, стверджували, що потрапили в пастку, і сказали, що вони повідомили про це владі кілька місяців тому.

Програма громадянства Кіпру в обмін на інвестиції діяла з 2014 року.

Теми: Кіпрінвестиціїгромадянство
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