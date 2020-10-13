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Кипр отменяет программу гражданства в обмен на инвестиции

Вторник, 13 октября 2020, 14:32
Фото с Twitter ЕП

Кипр объявил о прекращении своей программы гражданства в обмен на инвестиции после обвинений в злоупотреблении системой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Приостановка программы в ее нынешнем виде вступит в силу с 1 ноября.

При минимальных инвестициях в размере 2 миллионов евро кипрская схема предоставляет паспорта, что гарантируют безвизовый въезд в Европейский союз, к которому островное государство присоединилась в 2004 году.

Эта схема, которую критикуют как непрозрачную и сопровождаемую риском отмывания денег, пользуется популярностью у россиян, украинцев, а в последнее время - у китайцев и камбоджийцев.

Объявление о прекращении программы состоялось после того, как телеканал "Аль-Джазира" выпустил в эфир документальный фильм о ней.

Журналисты, выдававшие себя за посредников для мнимого китайского инвестора с обвинительным приговором, тайно снимали высокопоставленного кипрского государственного чиновника, депутата и адвоката, которые якобы предлагали помочь процессу.

По закону судимость должна дисквалифицировать потенциального инвестора.

Люди, снятые в документальном фильме, утверждали, что попали в ловушку, и сказали, что они сообщили об этом властям несколько месяцев назад.

Программа гражданства Кипра в обмен на инвестиции действовала с 2014 года.

Темы: Кипринвестициигражданство


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