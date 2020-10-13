У Росії – два антирекорди COVID: і нових хворих, і померлих за добу

У Росії за добу 12 жовтня виявили рекордні 13 868 нових випадків коронавирусной інфекції – це на 276 більше, ніж днем ​​раніше, померли рекордні 244 людини з діагнозом COVID-19.

Джерело: ТАСС і Meduza з посиланням на федеральний оперативний штаб із боротьби з COVID-19 у РФ

Деталі: Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено у Москві (+4618), Санкт-Петербурзі (+557), Московській (+420), Ростовській (+277) і Нижегородській (+274) областях.

Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Чечні (0,3%) та Чувашії (0,4%).

У відносному вираженні приріст нових хворих по країні знову збільшився з 1% до 1,1%, зазначає ТАСС. Добове зростання даного показника в Санкт-Петербурзі склало 1,18%, у Москві – 1,23%

Кількість смертей через коронавирус у РФ зросла: 244 проти 125, зафіксованих днем ​​раніше.

Попередній антирекорд зі смертності в Росії було зафіксовано 29 травня: тоді за добу померли 232 людини з коронавірусом.

Загальна кількість заражених коронавірусом із початку епідемії в Російській Федерації становить 1 326 178 осіб, 22 966 громадян РФ із коронавірусною інфекцією померли.

Загальна кількість тих, хто одужав, у Росії склала 1 031 785 осіб. За минулу добу з лікарень виписалися 7 550 осіб, що лікувалися від COVID-19. Днем раніше таких було 3 793 людини.

На даний час в РФ хворіють 271 427 осіб.

За даними Росспоживнагляду, на даний момент у Росії провели понад 51,3 мільйона лабораторних аналізів на коронавірус, із них 172 тисячі – за останню добу.