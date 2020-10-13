В России – два антирекорда COVID: и новых больных и умерших за сутки

В России за сутки 12 октября выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции – это на 276 больше, чем днем ранее, умерли рекордные 244 человека с диагнозом COVID-19.

Источник: ТАСС и "Meduza" со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ

Детали: Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (+4618), Санкт-Петербурге (+557), Московской (+420), Ростовской (+277) и Нижегородской (+274) областях.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Чечне (0,3%) и Чувашии (0,4%).

В относительном выражении прирост новых заболевших по стране вновь увеличился с 1% до 1,1%, отмечает ТАСС. Суточный рост данного показателя в Санкт-Петербурге составил 1,18%, в Москве - 1,23%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в РФ возросло: 244 против 125, зафиксированных днем ранее.

Предыдущий антирекорд по смертности в России был зафиксирован 29 мая: тогда за сутки умерли 232 человека с коронавирусом.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в Российской Федерации составило 1 326 178 человек, 22 966 граждан РФ с коронавирусной инфекцией умерли.

Общее число выздоровевших в России составило 1 031 785 человек. За прошедшие сутки из больниц выписались 7 550 человек, лечившихся от COVID-19. Днем ранее таких было 3 793 человека.

В настоящее время в РФ болеют 271 427 человек.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент в России провели больше 51,3 миллиона лабораторных анализов на коронавирус, из них 172 тысячи – за последние сутки.