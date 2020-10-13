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Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року

Вівторок, 13 жовтня 2020, 17:10
Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року

Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року.

Джерело: позачергове засідання уряду

Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців. Поки що це найбільш дієвий механізм від посилення коронавірусу".

Деталі: Після масових концертів, за словами Шмигаля, у регіонах кількість хворих суттєво зростала. 

Тому, в рамках адаптивного карантину, Кабмін пропонує прийняти певні нововведення. Зокрема, змінюється правило щодо дозволеної кількості людей при масових зібраннях:

  • У "зеленій" зоні пропонується дозволити масові заходи у кількості не більше 50 людей;
  • У "жовтій зоні" - не більше 30 людей;
  • У "помаранчевій" зоні - не більше 20 людей. 

При цьому по всій території країни діють правила дотримання умов соціальної дистанції у 1,5 м та маскового режиму.

На території регіонів з відповідними обмеженнями дозволяється проведення спортивних заходів, але без глядачів, крім міжнародних змагань, за окремим погодженням з МОЗ.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що в Україні по-новому будуть визначати "червоні" зони. Зокрема, якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. 

Також уряд обмежив роботу ресторанів. Так, з 22:00 до 7:00 робота закладів дозволена лише для доставки та на винос.

Нагадаємо: 

  • За добу 12 жовтня в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 133 особам, 107 хворих померли, 2 152 людини одужали.
  • Україна пішла на карантин у березні 2020 року. Влітку Кабмін прийняв рішення про перехід до адаптивного карантину: обмеження діяли лише для регіонів із найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Наразі в Україні діє поділ на зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" в залежності від кількості хворих на коронавірус. Для кожної із зон розписані обмеження та правила. 

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

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Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинCovid-2019коронавірус
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