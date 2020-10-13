Карантин в Украине продлили до конца 2020 года

Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

Источник: внеочередное заседание правительства

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Правительство сегодня продолжит действие адаптивного карантина до конца этого года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Пока это наиболее действенный механизм от усиления коронавируса".

Детали: После массовых концертов, по словам Шмыгаля, в регионах количество больных существенно возрастало.

Поэтому, в рамках адаптивного карантина, Кабмин предлагает принять определенные новшества. В частности, меняется правило о разрешенном количестве людей при массовых собраниях:

В "зеленой" зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в количестве не более 50 человек;

В "желтой зоне" - не более 30 человек;

В "оранжевой" зоне - не более 20 человек.

При этом по всей территории страны действуют правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 м и масочного режима.

На территории регионов с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, кроме международных соревнований, по отдельному согласованию с Минздравом.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в Украине по-новому будут определять "красные" зоны. В частности, если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения.

Также правительство ограничило работу ресторанов. Так, с 22:00 до 7:00 работа учреждений разрешена только для доставки и на вынос.

Напомним:

За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.

Украина ушла на карантин в марте 2020 года. Летом Кабмин принял решение о переходе к адаптивному карантину: ограничения действовали только для регионов с наибольшим количеством больных на коронавирус. Сейчас в Украине действует разделение на зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" в зависимости от количества больных COVID-19. Для каждой из зон расписаны ограничения и правила.

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