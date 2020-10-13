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Кабмин проголосовал за допвыплаты МВД из ковидного фонда

Вторник, 13 октября 2020, 17:47

Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных средств из ковидного фонда Министерству внутренних дел.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков на внеочередном заседании правительства 13 октября

Прямая речь: "За последнюю неделю у нас 1800 патрульных полицейских получили заражение COVID. За сегодняшний день - 286, это абсолютный рекорд. Поскольку приостановило действие наше постановление по доплатах патрульным и группам полицейских, которые взаимодействуют с людьми непосредственно, поэтому есть предложение внести изменения в пункт 1 постановления правительства №485... о выделении средств для осуществления доплаты из фонда COVID".

Детали: Решение было принято единогласно. Документ должны согласовать и доработать с Минэкономики и Минифраструктуры в 3-дневный срок.

На заседании правительства сумма средств не была озвучена, однако по данным экспертной организации StateWatch, в начале сентября глава МВД Арсен Аваков обращался с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению дополнительных 1,979 миллиарда гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

В обращении МВД отмечалось, что постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен.

По состоянию на конец августа было потрачено 99,4% выделенных средств.

Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министровМВДкоронавирус


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