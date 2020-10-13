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МЗС Норвегії звинуватило РФ у кібератаці на парламент країни

Вівторок, 13 жовтня 2020, 19:14

Глава МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде заявила, що за серпневою хакерською атакою на норвезький парламент стоїть Росія.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Норвегії.

"Це серйозний інцидент, який зачіпає наш найважливіший демократичний інститут. Служби безпеки та розвідки тісно співпрацюють у національному розслідуванні цього інциденту. Виходячи з наявної в уряду інформаційної бази, ми вважаємо, що за цією активністю стоїть Росія", - сказала міністр.

За її словами, цей інцидент показує важливість хороших заходів безпеки.

"Наше зростаюче використання цифрових рішень означає, що загрози проти нас також зміщуються у цифрову площину. Уряд продовжуватиме свої зусилля щодо зміцнення нашої цифрової безпеки на національному рівні та зміцнення міжнародного співробітництва" - заявила Іне Еріксен Сорейде.

24 серпня парламент Норвегії повідомив про масштабний злам його системи електронної пошти.

Теми: НорвегіяРосіяхакери
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