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МИД Норвегии обвинил РФ в кибератаке на парламент страны

Вторник, 13 октября 2020, 19:14

Глава МИД Норвегии Инэ Эриксен Сорейде заявила, что за августовской хакерской атакой на норвежский парламент стоит Россия.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Норвегии.

"Это серьезный инцидент, который затрагивает наш важнейший демократический институт. Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают в национальном расследовании этого инцидента. Исходя из имеющейся у правительства информационной базы, мы считаем, что за этой активностью стоит Россия", - сказала министр.

По ее словам, этот инцидент показывает важность хороших мер безопасности.

"Наше растущее использование цифровых решений означает, что угрозы против нас также смещаются в цифровую плоскость. Правительство будет продолжать свои усилия по укреплению нашей цифровой безопасности на национальном уровне и укреплению международного сотрудничества" - заявила Ине Эриксен Сорейде.

24 августа парламент Норвегии сообщил о масштабном взломе его системы электронной почты.

Темы: НорвегияРосcияхакеры


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