Бійці КОРДу зі стріляниною та погонею на Хрещатику затримали розбійників

На центральній вулиці Києва співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції та оперативники поліції Києва із залученням бійців КОРДу провели спецоперацію із затримання розбійників-іноземців.

Джерело: управління комунікації Національної поліції України

Деталі: Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири транспортні засоби та неодноразово створювали аварійну ситуацію. У результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку із грішми.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

Речник МВС Артем Шевченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що усі живі, але один з бійців КОРДу отримав пошкодження руки. Шевченко уточнив, що ці зловмисники на цей момент вже перебували під запобіжним заходом за скоєння низки подібних злочинів.

Наразі на центральній вулиці Києва шалені пробки через спецоперацію.