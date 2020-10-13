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Бойцы КОРДа со стрельбой и погоней на Крещатике задержали разбойников

Вторник, 13 октября 2020, 19:33
Бойцы КОРДа со стрельбой и погоней на Крещатике задержали разбойников

На центральной улице Киева сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов КОРДа провели спецоперацию по задержанию разбойников-иностранцев.

Источник: управление коммуникации Национальной полиции Украины

Детали: Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Представитель МВД Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что все живы, но один из бойцов корда получил повреждение руки. Шевченко уточнил, что эти злоумышленники на данный момент уже находились под мерой пресечения за совершение ряда подобных преступлений.

Сейчас на центральной улице Киева огромные пробки из-за спецоперации.

 

 

 

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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