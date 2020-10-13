Під час візиту Зеленського в Анкару підпишуть нову військову угоду з Туреччиною

Україна і Туреччина планують підписати нову військову угоду під час візиту президента Володимира Зеленського до Анкари.

Проєкт угоди був схвалений на засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда".

"В рамках проведення у Турецькій республіці в період з 15 по 17 жовтня візиту президента України планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів і урядом Туреччини" - сказав міністр оборони Андрій Таран.

Від України уповноважений підписати цю угоду міністр оборони.

"Ухвалення проекту акта створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва в зазначеній сфері за 21 напрямом" - повідомив Таран.

У лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178.