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Під час візиту Зеленського в Анкару підпишуть нову військову угоду з Туреччиною

Вівторок, 13 жовтня 2020, 20:06

Україна і Туреччина планують підписати нову військову угоду під час візиту президента Володимира Зеленського до Анкари.

Проєкт угоди був схвалений на засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда".

"В рамках проведення у Турецькій республіці в період з 15 по 17 жовтня візиту президента України планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів і урядом Туреччини" - сказав міністр оборони Андрій Таран.

Від України уповноважений підписати цю угоду міністр оборони.

"Ухвалення проекту акта створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва в зазначеній сфері за 21 напрямом" - повідомив Таран.

У лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178.

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