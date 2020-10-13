Во время визита Зеленского в Анкару будет подписано новое военное соглашение с Турцией

Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение во время визита президента Владимира Зеленского в Анкару.

Проект соглашения был принят на заседании правительства, сообщает "Европейская правда".

"В рамках проведения в республике в период с 15 по 17 октября визита президента Украины планируется подписание проекта рамочного военного соглашения между Кабинетом министров и правительством Турции", - сказал министр обороны Андрей Таран.

От Украины уполномочен подписать это соглашение министр обороны.

"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению" - сообщил Таран.

В феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставках АН-178.