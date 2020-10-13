На Херсонщині 15 жовтня відкриють перший регіональний Офіс євроінтеграції

У середу у Херсонській області за участі профільної віцепрем’єрки відкриється перший регіональний Офіс євроінтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Євроінтеграційний портал.

"15 жовтня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина візьме участь у відкритті першого регіонального Офісу євроінтеграції в Херсонській області" - йдеться у повідомленні.

Про плани відкрити такий офіс стало відомо ще наприкінці минулого року.

В уряді заявили, що згодом подібні установи мають з’явитися в усіх регіонах.

"Ми плануємо, що в кожному обласному центрі буде створений такий центр, який буде пояснювати, роз’яснювати, поширювати євроінтеграцію в регіони", - розповів тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Агенція регіонального розвитку буде опікуватися розвитком культурних та освітніх проєктів, бізнес-контактів, економіки та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС.

В уряді вважають, що це призведе до "регіоналізації" євроінтеграції, яка дозволить спрямувати додаткові ресурси в області та громади для того, "щоб мешканці регіонів безпосередньо відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС".