Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині 15 жовтня відкриють перший регіональний Офіс євроінтеграції

Вівторок, 13 жовтня 2020, 21:03

У середу у Херсонській області за участі профільної віцепрем’єрки відкриється перший регіональний Офіс євроінтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Євроінтеграційний портал.

"15 жовтня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина візьме участь у відкритті першого регіонального Офісу євроінтеграції в Херсонській області" - йдеться у повідомленні.

Про плани відкрити такий офіс стало відомо ще наприкінці минулого року.

В уряді заявили, що згодом подібні установи мають з’явитися в усіх регіонах.

"Ми плануємо, що в кожному обласному центрі буде створений такий центр, який буде пояснювати, роз’яснювати, поширювати євроінтеграцію в регіони", - розповів тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Агенція регіонального розвитку буде опікуватися розвитком культурних та освітніх проєктів, бізнес-контактів, економіки та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС.

В уряді вважають, що це призведе до "регіоналізації" євроінтеграції, яка дозволить спрямувати додаткові ресурси в області та громади для того, "щоб мешканці регіонів безпосередньо відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: