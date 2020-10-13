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На херсонщине 15 октября откроют первый региональный Офис евроинтеграции

Вторник, 13 октября 2020, 21:03

В среду в Херсонской области при участии профильной вицепремьерки откроется первый региональный офис евроинтеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евроинтеграционный портал.

"15 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин примет участие в открытии первого регионального Офиса евроинтеграции в Херсонской области", - говорится в сообщении.

О планах открыть такой офис стало известно еще в конце прошлого года.

В правительстве заявили, что впоследствии подобные учреждения должны появиться во всех регионах.

"Мы планируем, что в каждом областном центре будет создан такой центр, который будет объяснять, разъяснять, распространять евроинтеграцию в регионы", - рассказал тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук

Агентство регионального развития будет заниматься развитием культурных и образовательных проектов, бизнес-контактов, экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

В правительстве считают, что это приведет к "регионализации" евроинтеграции, которая позволит направить дополнительные ресурсы в области и общины для того, "чтобы жители регионов непосредственно ощущали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС".



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