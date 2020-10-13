На Луганщині після погроз розтрощили автомобіль правозахисниці – Денісова

У Лисичанську Луганської області понівечили автомобіль правозахисниці та директора "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "В автомобілі розбите лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону та викрадені державні автомобільні номери та збиті бокові дзеркала.

На місце події були викликані співробітники поліції. Віра наразі перебуває на лікуванні в іншому регіоні країни.

Під час телефонної розмови вона повідомила, що їй неодноразово дзвонили з незнайомих номерів та погрожували. Всі ці події вона пов'язує з її правозахисною діяльністю.

Хочу зазначити, що за останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині".

Деталі: Денісова звернулася до керівництва МВС, аби ті проконтролювали розслідування.