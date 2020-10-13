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На Луганщине после угроз разбили автомобиль правозащитницы – Денисова

Вторник, 13 октября 2020, 22:54

В Лисичанске Луганской области изуродовали автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "В автомобиле разбито лобовое стекло, порезанная резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона и похищены государственные автомобильные номера и разбиты боковые зеркала.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Вера сейчас находится на лечении в другом регионе страны.

Во время телефонного разговора она сообщила, что ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Все эти события она связывает с ее правозащитной деятельностью.

Хочу отметить, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине".

Детали: Денисова обратилась к руководству МВД, чтобы те проконтролировали расследование.

 

Украинская правда
Темы: Луганская область


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