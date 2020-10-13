Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине после угроз разбили автомобиль правозащитницы – Денисова

Вторник, 13 октября 2020, 22:54
На Луганщине после угроз разбили автомобиль правозащитницы – Денисова

В Лисичанске Луганской области изуродовали автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "В автомобиле разбито лобовое стекло, порезанная резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона и похищены государственные автомобильные номера и разбиты боковые зеркала.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Вера сейчас находится на лечении в другом регионе страны.

Во время телефонного разговора она сообщила, что ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Все эти события она связывает с ее правозащитной деятельностью.

Хочу отметить, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине".

Детали: Денисова обратилась к руководству МВД, чтобы те проконтролировали расследование.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Луганская область
Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер
На Луганщине враг переоборудовал детские учреждения в военные госпитали – Генштаб
Убегали так, что за ранеными тянулись бинты: Нацгвардейцы показали, как уничтожают врага
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: