Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Україну переобрали до Ради з прав людини ООН

Середа, 14 жовтня 2020, 00:15

Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. 

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у twitter

Пряма мова: "Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки".

Деталі: Кулеба також зазначив, що до Ради пройшла також і Росія, – "відомий порушник прав людини". За його словами, її обрали через брак конкуренції у  Східноєвропейській групі. 

Міністр додав, що Україна не дозволить РФ зловживати цим місцем, аби покривати порушення прав людини. 

Довідка: Рада з прав людини Організації Об’єднаних націй –міжнародний правозахисний орган в системі ООН, що здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.

Українська правда
Теми: міжнародна спільнотаООНКулеба Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ліга Націй: збірна України в Києві перемогла Іспанію

Зеленський розповів про зустріч з британською розвідкою

У Венедіктової 4 місяці блокують екстрадицію Бахматюка і вимагають ще доказів – джерело

Новини 13 жовтня: всенародне опитування, продовження карантину

фото, відеоБійці КОРДу зі стріляниною та погонею на Хрещатику затримали розбійників

В Україні змінили умови карантину: школи – на канікули, ресторани – до 22:00

Усі новини...
міжнародна спільнота
У Порошенка заявили, що він провів у Мюнхені більше 30 зустрічей
Український Крим: пам'ятати, нагадувати, шукати шляхи звільнення та реінтеграції
"Норманді": Гончарук запевняє, що про здачу націнтересів не йдеться
Останні новини
00:59
Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – президент
00:39
Зеленський хоче, щоб Україну запрошували до ЄС
00:15
Україну переобрали до Ради з прав людини ООН
23:56
Тихановська зібрала онлайн представників білоруських заводів: планували страйк
23:42
Ліга Націй: збірна України в Києві перемогла Іспанію
23:20
Зеленський розповів про зустріч з британською розвідкою
22:54
фотоНа Луганщині після погроз розтрощили автомобіль правозахисниці – Денісова
22:31
МЗС Росії погрожує перестати спілкуватися з лідерами ЄС
22:15
У Венедіктової 4 місяці блокують екстрадицію Бахматюка і вимагають ще доказів – джерело
22:13
ЦВК достроково звільнила весь склад Одеської міської ТВК за порушення законодавства
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!