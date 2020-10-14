Україну переобрали до Ради з прав людини ООН

Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у twitter

Пряма мова: "Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки".

Деталі: Кулеба також зазначив, що до Ради пройшла також і Росія, – "відомий порушник прав людини". За його словами, її обрали через брак конкуренції у Східноєвропейській групі.

Міністр додав, що Україна не дозволить РФ зловживати цим місцем, аби покривати порушення прав людини.

Довідка: Рада з прав людини Організації Об’єднаних націй –міжнародний правозахисний орган в системі ООН, що здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.