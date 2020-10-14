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Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН

Среда, 14 октября 2020, 00:15

Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 год.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter

Прямая речь: "Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 год. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности".

Детали: Кулеба также отметил, что в Совет прошла и Россия – "известный нарушитель прав человека". По его словам, ее выбрали из-за нехватки конкуренции в Восточноевропейской группе.

Министр добавил, что Украина не позволит РФ злоупотреблять этим местом, чтобы покрывать нарушения прав человека.

Справка: Совет по правам человека Организации Объединенных Наций – Международный правозащитный орган в системе ООН, что осуществляет общее исследования, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.

Украинская правда
Темы: международная общественностьООНКулеба Дмитрий


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