Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН

Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 год.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter

Прямая речь: "Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 год. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности".

Детали: Кулеба также отметил, что в Совет прошла и Россия – "известный нарушитель прав человека". По его словам, ее выбрали из-за нехватки конкуренции в Восточноевропейской группе.

Министр добавил, что Украина не позволит РФ злоупотреблять этим местом, чтобы покрывать нарушения прав человека.

Справка: Совет по правам человека Организации Объединенных Наций – Международный правозащитный орган в системе ООН, что осуществляет общее исследования, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.