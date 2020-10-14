Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте, а суперечок між країнами бути не повинно.

Джерело: інтерв’ю Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди, цитує Офіс президента

Пряма мова: "Тому важливо, що сьогодні як політичне питання – питання історичної пам’яті знято повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути".

Деталі: Зеленський вважає, що питанням історії мають займатись історики, а не політики

"Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди й будемо сусідами назавжди", – сказав президент.

Нагадаємо: