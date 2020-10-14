Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – президент
Середа, 14 жовтня 2020, 00:59
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте, а суперечок між країнами бути не повинно.
Джерело: інтерв’ю Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди, цитує Офіс президента
Пряма мова: "Тому важливо, що сьогодні як політичне питання – питання історичної пам’яті знято повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути".
Деталі: Зеленський вважає, що питанням історії мають займатись історики, а не політики
"Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди й будемо сусідами назавжди", – сказав президент.
Нагадаємо:
- "Каменем спотикання" між Україною та Польщею є різні трактування та погляди на події 1943-1945 років на Волині та у Східній Галичині, ролі УПА та ОУН у вбивстві цивільних поляків та українців.
- У Польщі у цих злочинах звинувачують "українських націоналістів", членів ОУН та УПА, українські історики покладають відповідальність на обидві сторони.
- Також у держав різняться дані про число загиблих поляків та українців.
Українська правда