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Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – президент

Середа, 14 жовтня 2020, 00:59
Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – президент
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте, а суперечок між країнами бути не повинно. 

Джерело: інтерв’ю Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди, цитує Офіс президента 

Пряма мова: "Тому важливо, що сьогодні як політичне питання – питання історичної пам’яті знято повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути". 

Деталі: Зеленський вважає, що питанням історії мають займатись історики, а не політики 

"Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди й будемо сусідами назавжди", – сказав президент.

Нагадаємо: 

  • "Каменем спотикання" між Україною та Польщею є різні трактування та погляди на події 1943-1945 років на Волині та у Східній Галичині, ролі УПА та ОУН у вбивстві цивільних поляків та українців. 
  • У Польщі у цих злочинах звинувачують "українських націоналістів", членів ОУН та УПА, українські історики покладають відповідальність на обидві сторони. 
  • Також у держав різняться дані про число загиблих поляків та українців. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийДудаПольщаісторія
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