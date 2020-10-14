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Вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят – президент

Среда, 14 октября 2020, 00:59
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят, а споров между странами быть не должно.

Источник: интервью Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, цитирует Офис президента

Прямая речь: "Поэтому важно, что сегодня как политический вопрос – вопрос исторической памяти снят полностью. Это важно. Никаких споров между нашими странами в будущем не должно быть".

Детали: Зеленский считает, что вопросами истории должны заниматься историки, а не политики.

"Мы должны быть реалистами, без сантиментов. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы, потому что мы живем рядом, мы соседи и будем соседями навсегда", – сказал президент.

Напомним:

  • "Камнем преткновения" между Украиной и Польшей являются разные трактовки и взгляды на события 1943-1945 годов на Волыни и в Восточной Галиции, роли УПА и ОУН в убийстве гражданских поляков и украинцев.
  • В Польше в этих преступлениях обвиняют "украинских националистов", членов ОУН и УПА, украинские историки возлагают ответственность на обе стороны.
  • Также у государств различаются данные о числе погибших поляков и украинцев.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДудаПольшаистория


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