Вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят – президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят, а споров между странами быть не должно.

Источник: интервью Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, цитирует Офис президента

Прямая речь: "Поэтому важно, что сегодня как политический вопрос – вопрос исторической памяти снят полностью. Это важно. Никаких споров между нашими странами в будущем не должно быть".

Детали: Зеленский считает, что вопросами истории должны заниматься историки, а не политики.

"Мы должны быть реалистами, без сантиментов. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы, потому что мы живем рядом, мы соседи и будем соседями навсегда", – сказал президент.

Напомним: