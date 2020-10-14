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Поліція готується до заходів у центрі Києва, перевірятимуть громадян

Середа, 14 жовтня 2020, 10:13
Поліція готується до заходів у центрі Києва, перевірятимуть громадян

Поліція спільно з Нацгвардією посилено охороняє центр Києва перед запланованими масовими заходами з нагоди Дня захисника України.

Джерело: керівник поліції Києва Андрій Крищенко, поліція Києва

Деталі: Як зазначив Крищенко, представники кількох громадських організацій та політичних партій зазначили про організацію та проведення 14 жовтня ходи, молебню та велопробігу.

Пряма мова Крищенка: "Перед початком заходів спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи проводять ретельну перевірку місць, де відбудуться зібрання громадян, маршрути їх руху тощо. З метою негайного реагування на можливі зміни оперативної обстановки ми створили додаткові групи швидкого реагування та чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи. Окрім цього, поліцейські здійснюватимуть супровід колони учасників ходи".

"У місцях проведення заходів співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводитимуть превентивні заходи з учасниками заходів, аби не допустити конфліктних ситуацій та порушень громадського порядку. За необхідності правоохоронці проводитимуть вибіркові поверхневі перевірки громадян".

Деталі: Поліція також повідомляє, що з метою контролю та належного реагування у разі виникнення позаштатних ситуацій у столичному главку поліції Києва у цілодобовому режимі розпочав роботу ситуаційний центр. Разом із тим, правоохоронці посилили охорону і на станціях столичного метрополітену.

Що передувало: 14 жовтня на центральних вулицях Києва буде частково обмежено рух, а також змінено рух громадського транспорту у зв’язку з проведенням масових заходів із нагоди Дня захисника України.

Українська правда

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Теми: Київполіціяакціїсвяткування
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