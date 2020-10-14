Полиция готовится к мероприятиям в центре Киева, будут проверять граждан

Полиция совместно с Нацгвардией усиленно охраняет центр Киева перед запланированными массовыми мероприятиями по случаю Дня защитника Украины.

Источник: руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, полиция Киева

Детали: Как отметил Крищенко, представители нескольких общественных организаций и политических партий заявили об организации и проведении 14 октября шествия, молебна и велопробега.

Прямая речь Крищенко: "Перед началом мероприятий специалисты взрывотехнической службы и кинологи проводят тщательную проверку мест, где состоятся собрания граждан, маршруты их движения и тому подобное. С целью немедленного реагирования на возможные изменения оперативной обстановки мы создали дополнительные группы быстрого реагирования и дежурить усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, полицейские будут осуществлять сопровождение колонны участников шествия".

"В местах проведения мероприятий сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка. При необходимости правоохранители будут проводить выборочные поверхностные проверки граждан".

Детали: Полиция также сообщает, что с целью контроля и надлежащего реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций в столичном главке полиции Киева в круглосуточном режиме начал работу ситуационный центр. Вместе с тем, правоохранители усилили охрану и на станциях столичного метрополитена.

Что предшествовало: 14 октября на центральных улицах Киева будет частично ограничено движение, а также изменено движение общественного транспорта в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины.