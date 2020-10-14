Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Полиция готовится к мероприятиям в центре Киева, будут проверять граждан

Среда, 14 октября 2020, 10:13

Полиция совместно с Нацгвардией усиленно охраняет центр Киева перед запланированными массовыми мероприятиями по случаю Дня защитника Украины.

Источник: руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, полиция Киева

Детали: Как отметил Крищенко, представители нескольких общественных организаций и политических партий заявили об организации и проведении 14 октября шествия, молебна и велопробега.

Прямая речь Крищенко: "Перед началом мероприятий специалисты взрывотехнической службы и кинологи проводят тщательную проверку мест, где состоятся собрания граждан, маршруты их движения и тому подобное. С целью немедленного реагирования на возможные изменения оперативной обстановки мы создали дополнительные группы быстрого реагирования и дежурить усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, полицейские будут осуществлять сопровождение колонны участников шествия".

"В местах проведения мероприятий сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка. При необходимости правоохранители будут проводить выборочные поверхностные проверки граждан".

Детали: Полиция также сообщает, что с целью контроля и надлежащего реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций в столичном главке полиции Киева в круглосуточном режиме начал работу ситуационный центр. Вместе с тем, правоохранители усилили охрану и на станциях столичного метрополитена.

Что предшествовало: 14 октября на центральных улицах Киева будет частично ограничено движение, а также изменено движение общественного транспорта в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины.

Украинская правда
Темы: Киевполицияакциипразднования


powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоКоронавирус в Украине: больше 5,5 тысяч случаев, 107 смертей

схемыВ Киеве пройдет шествие и велопробег: перекроют улицы, изменят движение транспорта

Пандемия: Украина снова 12-я в мире по числу новых больных и смертей

Лига Наций: сборная Украины в Киеве победила Испанию

Зеленский рассказал о встрече с британской разведкой

У Венедиктовой 4 месяца блокируют экстрадицию Бахматюка и требуют еще доказательств – источник

Все новости...
Киев
В Киеве пройдет шествие и велопробег: перекроют улицы, изменят движение транспорта
Бойцы КОРДа со стрельбой и погоней на Крещатике задержали разбойников
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили еще почти 400 новых больных
Последние новости
11:12
В Киеве антирекорд смертей от коронавируса: 21 человек за сутки
10:59
Brexit: на саммите ЕС лидеры заявят о нехватке прогресса по соглашению - СМИ
10:19
В Нидерландах ввели частичный локдаун из-за коронавируса
10:13
Полиция готовится к мероприятиям в центре Киева, будут проверять граждан
10:11
Boeing не получил ни одного заказа в сентябре
09:39
Зеленский надеется, что "тишина" на Донбассе будет постоянной
09:27
Украина выдвинула Польше условие для выдачи разрешений на эксгумации
08:46
дополненоКоронавирус в Украине: больше 5,5 тысяч случаев, 107 смертей
08:27
схемыВ Киеве пройдет шествие и велопробег: перекроют улицы, изменят движение транспорта
08:00
Главные новости вторника и ночи: опрос Зеленского, продление карантина 
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!