У Нідерландах запровадили частковий локдаун через коронавірус
Нідерланди з півночі середи запровадили частковий локдаун через зростання випадків коронавірусу.
Про це напередодні заявили прем’єр-міністр Марк Рютте та міністр охорони здоров’я Уго де Йонг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Так, закрилися заклади громадського харчування, однак вони все ще можуть працювати на винос. У закритих приміщеннях разом дозволено збиратися не більше ніж 30 особам.
Крім того, вживання алкоголю або легких наркотиків в громадських місцях не допускається з 20.00 до 07.00.
Крім того, всі аматорські змагання будуть припинені, і прем'єр-міністр Рютте закликав усіх ретельно подумати про подорожі під час осінніх канікул. Проїзд в громадському транспорті повинен бути обмежений.
Також стало обов'язковим використання захисних масок у громадських місцях, зокрема і в школах.
За словами міністра охорони здоров’я, ці заходи, ймовірно, триватимуть близько чотирьох тижнів. Через два тижні Кабінет Міністрів вивчить стан справ з кількістю інфекцій.
Минулої доби в Нідерландах зареєстрували 7393 нових випадки зараження коронавірусом, що на 549 більше, ніж напередодні.