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У Нідерландах запровадили частковий локдаун через коронавірус

Середа, 14 жовтня 2020, 10:19

Нідерланди з півночі середи запровадили частковий локдаун через зростання випадків коронавірусу.

Про це напередодні заявили прем’єр-міністр Марк Рютте та міністр охорони здоров’я Уго де Йонг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Так, закрилися заклади громадського харчування, однак вони все ще можуть працювати на винос. У закритих приміщеннях разом дозволено збиратися не більше ніж 30 особам.

Крім того, вживання алкоголю або легких наркотиків в громадських місцях не допускається з 20.00 до 07.00.

Крім того, всі аматорські змагання будуть припинені, і прем'єр-міністр Рютте закликав усіх ретельно подумати про подорожі під час осінніх канікул. Проїзд в громадському транспорті повинен бути обмежений.

Також стало обов'язковим використання захисних масок у громадських місцях, зокрема і в школах.

За словами міністра охорони здоров’я, ці заходи, ймовірно, триватимуть близько чотирьох тижнів. Через два тижні Кабінет Міністрів вивчить стан справ з кількістю інфекцій.

Минулої доби в Нідерландах зареєстрували 7393 нових випадки зараження коронавірусом, що на 549 більше, ніж напередодні.

Теми: Нідерландикоронавірускарантин


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