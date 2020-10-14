Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Нидерландах ввели частичный локдаун из-за коронавируса

Среда, 14 октября 2020, 10:19

Нидерланды с севера среды ввели частичный локдаун из-за роста случаев коронавируса.

Об этом накануне заявили премьер-министр Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Так, закрылись заведения общественного питания, однако они все еще могут работать на вынос. В закрытых помещениях вместе разрешено собираться не более чем 30 лицам.

Кроме того, употребление алкоголя или легких наркотиков в общественных местах не допускается с 20.00 до 07.00.

Кроме того, все любительские соревнования будут прекращены, и премьер-министр Рютте призвал всех тщательно подумать о путешествиях во время осенних каникул. Проезд в общественном транспорте должен быть ограничен.

Также стало обязательным использование защитных масок в общественных местах, в том числе и в школах.

По словам министра здравоохранения, эти меры, вероятно, продлятся около четырех недель. Через две недели Кабинет Министров изучит положение дел с количеством инфекций.

За прошедшие сутки в Нидерландах зарегистрировали 7393 новых случая заражения коронавирусом, что на 549 больше, чем накануне.

Темы: Нидерландыкоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоКоронавирус в Украине: больше 5,5 тысяч случаев, 107 смертей

схемыВ Киеве пройдет шествие и велопробег: перекроют улицы, изменят движение транспорта

Пандемия: Украина снова 12-я в мире по числу новых больных и смертей

Лига Наций: сборная Украины в Киеве победила Испанию

Зеленский рассказал о встрече с британской разведкой

У Венедиктовой 4 месяца блокируют экстрадицию Бахматюка и требуют еще доказательств – источник

Все новости...
Нидерланды
В Нидерландах зафиксировали первый в мире случай смерти после повторного заражения COVID-19
Коронавирус в Нидерландах: более 6500 заражений, правительство готовит новые ограничения
В Амстердаме пассажир избил и покусал водителя автобуса из-за требования надеть маску
Последние новости
11:12
В Киеве антирекорд смертей от коронавируса: 21 человек за сутки
10:59
Brexit: на саммите ЕС лидеры заявят о нехватке прогресса по соглашению - СМИ
10:19
В Нидерландах ввели частичный локдаун из-за коронавируса
10:13
Полиция готовится к мероприятиям в центре Киева, будут проверять граждан
10:11
Boeing не получил ни одного заказа в сентябре
09:39
Зеленский надеется, что "тишина" на Донбассе будет постоянной
09:27
Украина выдвинула Польше условие для выдачи разрешений на эксгумации
08:46
дополненоКоронавирус в Украине: больше 5,5 тысяч случаев, 107 смертей
08:27
схемыВ Киеве пройдет шествие и велопробег: перекроют улицы, изменят движение транспорта
08:00
Главные новости вторника и ночи: опрос Зеленского, продление карантина 
Все новости...