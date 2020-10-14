У Києві поліція розкрила пограбування іноземного дипломата

Київські правоохоронці за добу розкрили крадіжку з будинку іноземного дипломата.

Джерело: поліція Києва

Деталі: До столичних поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що протягом ночі з приватного будинку, де він живе разом із сім’єю, невідомий викрав гроші та ноутбук.

Пряма мова начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігоря Леуса: "Затриманню злодія передувала клопітка робота співробітників кримінальної поліції, слідчих та криміналістів. На місці події вилучили сліди і переглянули записи з камер відеоспостереження.

Завдяки цьому ми отримали інформацію про правопорушника, тож невдовзі вдалося вийти на нього. За місцем мешкання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили".

Деталі: Затриманий – 31-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. У крадія поліцейські вилучили крадені речі.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.