В Киеве полиция раскрыла ограбление иностранного дипломата

Киевские правоохранители за сутки раскрыли кражу из дома иностранного дипломата.

Источник: полиция Киева

Детали: К столичным полицейским обратился мужчина и сообщил, что в течение ночи из частного дома, где он живет вместе с семьей, неизвестный похитил деньги и ноутбук.

Прямая речь начальника отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игоря Леуса: "Задержанию вора предшествовала кропотливая работа сотрудников криминальной полиции, следователей и криминалистов. На месте происшествия изъяли следы и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Благодаря этому мы получили информацию о правонарушителе, поэтому вскоре удалось выйти на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, его задержали, а похищенные вещи изъяли".

Детали: Задержанный – 31-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. У вора полицейские изъяли краденые вещи.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.